Build-A-Bear Workshop bondit après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes ; annonce un changement de directrice générale
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions du fabricant de jouets Build-A-Bear Workshop BBW.N augmentent de 10,8% à 48,20 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice par action de 1,26 $ pour le quatrième trimestre, dépassant les estimations de 1,22 $ - données compilées par LSEG

** La société prévoit une augmentation de ses ventes annuelles dans une fourchette à un chiffre moyen, contre une hausse de 4,6 % estimée, tandis que les revenus du quatrième trimestre, de 154,5 millions de dollars, manquent de peu les estimations de 155,71 millions de dollars

** L'entreprise annonce que sa directrice générale, Sharon Price John, prendra sa retraite en juin et sera remplacée par Chris Hurt, directeur des opérations et de l'expérience

** L'action a chuté de 29 % depuis le début de l'année

