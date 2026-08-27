Build-A-Bear s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et licencié un dirigeant

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27 août - ** L'action de Build-A-Bear Workshop BBW.N a chuté de 28 % jeudi et s'apprête à enregistrer une baisse quotidienne record en pourcentage après que la société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour la deuxième fois cette année et licencié son directeur de la croissance

** Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats, le distributeur de peluches a déclaré qu'il n'avait pas pu renouveler un partenariat de plusieurs millions de dollars avec Walmart WMT.O , et que d'autres opportunités de vente en gros progressaient plus lentement que prévu

** L'action de BBW a atteint son plus bas niveau depuis environ deux ans, tombant à 27,96 dollars au cours de la séance ** La société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026, les ramenant à 500-525 millions de dollars contre une fourchette précédente de 530-550 millions de dollars; elle avait déjà revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel en mai, invoquant une baisse de la fréquentation de ses magasins ** La société a également mis fin au contrat de travail de David Henderson, directeur de la croissance, sans motif valable, avec effet au 26 août

** Compte tenu notamment de cette annonce de jeudi, l’action BBW affiche une baisse d’environ 54 % depuis le début de l’année