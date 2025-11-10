Buffett soutient fermement le directeur général désigné Abel ; accélérer les donations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Warren Buffett a apporté lundi un soutien sans faille à Greg Abel, qui le remplacera en janvier à la tête de Berkshire Hathaway BRKa.N , et a déclaré qu'il continuerait à détenir un nombre important d'actions Berkshire afin de rassurer les actionnaires sur le changement.

Dans une lettre adressée aux actionnaires de Berkshire, qui pourrait être sa dernière communication publique avec eux jusqu'à ce qu'il se retire, Buffett, âgé de 95 ans, a déclaré que M. Abel avait "plus que répondu" aux attentes élevées qu'il avait formulées lorsqu'il avait pensé pour la première fois que M. Abel, âgé de 63 ans, avait l'étoffe d'un chef d'entreprise.

"Je ne vois pas de directeur général, de consultant en gestion, d'universitaire, de membre du gouvernement - et j'en passe - que je choisirais plutôt que Greg pour gérer vos économies et les miennes", a écrit M. Buffett, qui restera président du conseil d'administration de Berkshire.

M. Buffett a également déclaré qu'il allait accélérer ses dons caritatifs aux fondations familiales dirigées par sa fille Susie, 72 ans, et ses fils Howard, 70 ans, et Peter, 67 ans, mais que cela "ne reflétait en aucun cas un changement de mon point de vue sur les perspectives de Berkshire"

M. Buffett a également fait don de plus de 1,3 milliard de dollars d'actions Berkshire, soit l'équivalent de 1 800 actions de classe A, à quatre fondations familiales dirigées par ses enfants.

Ces derniers superviseront également un fonds de bienfaisance qui contiendra la quasi-totalité de la fortune restante de Buffett après sa mort. Des successeurs potentiels ont été nommés au cas où ils ne seraient pas en mesure de s'acquitter de leur tâche.