Buffett affirme que ses enfants sont prêts à répartir sa fortune et qualifie les liens entre Bill Gates et Epstein de « déplaisants »

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* Quatre fondations familiales recevront des actions Berkshire de Buffett jusqu'en 2034

* Buffett faisait des dons à la Fondation Gates depuis 2006

* La Fondation Gates a reçu plus de 47 milliards de dollars d'actions Berkshire

par Jonathan Stempel

Warren Buffett a déclaré qu’il trouvait « déplaisante » l’association de son collègue milliardaire Bill Gates avec le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein, mais qu’il avait décidé de cesser de faire des dons à la Fondation Gates car ses enfants grandissaient et étaient prêts à distribuer sa fortune.

« Je dis à mes trois enfants que cette fortune leur appartient et qu’il leur incombe de bien la gérer », a déclaré M. Buffett dans des extraits d’une interview diffusée mercredi sur CNBC.

Ces propos ont été diffusés au lendemain de la décision du président de Berkshire Hathaway BRKa.N , âgé de 95 ans, d’exclure la Fondation Gates de ses dons caritatifs semestriels, alors qu’il a fait don de près de 6 milliards de dollars d’actions de son conglomérat.

Depuis 2006, M. Buffett avait fait don de plus de 47 milliards de dollars d’actions Berkshire à la Fondation Gates.

Son dernier don, comprenant 12 millions d’actions de classe B, ira en revanche à quatre fondations dirigées par ses enfants Susie, Howard et Peter.

À l’issue de ces dons, Buffett aura, depuis 2006, fait don de plus de 23 milliards de dollars d’actions Berkshire à la Fondation Susan Thompson Buffett, à la Fondation Sherwood, à la Fondation Howard G. Buffett et à la Fondation NoVo.

BUFFETT AFFIRME QUE GATES « A COMMIS DES ERREURS »

Buffett a déclaré que Gates, un ami de longue date qui a également siégé au conseil d’administration de Berkshire pendant 16 ans, lui avait rendu visite à Omaha il y a trois semaines.

Cette rencontre faisait suite à la publication, en février, par le ministère américain de la Justice, de documents concernant les relations entre Gates et Epstein, notamment leurs actions philanthropiques. Gates a également rencontré le mois dernier le Congrès au sujet du financier. Il a exprimé à plusieurs reprises ses regrets d’avoir eu des liens avec Epstein et n’a fait l’objet d’aucune accusation pénale.

« Même si c’est déplaisant, même s’il a commis des erreurs, j’ai moi-même commis des erreurs en embauchant toutes sortes de personnes ou en choisissant des amis, pour découvrir par la suite qu’ils n’étaient pas, d’une manière ou d’une autre, ce que je pensais », a déclaré Buffett.

M. Buffett a néanmoins qualifié les dons à la Fondation Gates de « bonne décision » et n’a exprimé aucun regret concernant sa relation avec Bill Gates.

« Nous avons partagé d’innombrables bons moments ensemble », a déclaré M. Buffett. « Ce fut une merveilleuse amitié. »

Epstein est décédé dans une cellule de prison de Manhattan en août 2019, à la suite de son arrestation pour trafic sexuel. Le médecin légiste de la ville de New York a conclu à un suicide.

« GARDER LA TÊTE SUR LES ÉPAULES »

Dans son annonce de mardi, Buffett a également avancé le calendrier de distribution de ses actions Berkshire restantes, qui représentent une participation d’environ 13 % dans ce conglomérat évalué à 1 060 milliards de dollars.

M. Buffett souhaite désormais que ces actions soient distribuées d’ici fin 2034, plutôt que dix ans après son décès. Il a évoqué l’âge avancé de ses enfants. Susie Buffett, l’aînée, aura 81 ans à la fin de l’année 2034.

« J’ai réévalué ma situation dans son ensemble », a déclaré M. Buffett sur CNBC. « Ce n’est pas seulement une question de mortalité. C’est une question de garder toute sa tête. »