Buffett affirme que la décision de mettre fin aux dons à la Fondation Gates n'est pas une surprise

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Warren Buffett a déclaré que cela n'avait pas été une surprise lorsqu'il avait fait part à Bill Gates de sa décision de cesser de faire des dons à la Fondation Gates, mettant ainsi fin à leur partenariat philanthropique de deux décennies. Buffett, âgé de 95 ans, n’a pas inclus la Fondation Gates dans un don de près de 6 milliards de dollars d’actions de Berkshire Hathaway BRKa.N annoncé mardi, à la suite des révélations concernant les relations entre Bill Gates, cofondateur de Microsoft MSFT.O et philanthrope, et le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Dans des extraits d’interview diffusés mercredi sur CNBC, Buffett, qui est président de Berkshire, a déclaré que les deux milliardaires s’étaient entretenus il y a trois semaines, lorsque Gates s’était rendu à Omaha.

Cette rencontre faisait suite à la publication, en février, par le ministère américain de la Justice, de documents concernant les relations entre Gates et Epstein. Le Congrès a également enquêté sur cette affaire, et Gates s’est entretenu avec cette instance le mois dernier. Gates a exprimé à plusieurs reprises ses regrets d’avoir eu des liens avec Epstein, et n’a fait l’objet d’aucune accusation pénale.

“J’ai réévalué toute ma situation”, a déclaré Buffett. “Cela ne m’a pas surpris.”

Il a ajouté: “J’avais lu les conclusions du Congrès. J’avais tout lu.”

Il continuera en revanche à faire don d’actions Berkshire à quatre fondations familiales gérées par ses enfants Susie, Howard et Peter, y compris ce don de près de 6 milliards de dollars.

Epstein est décédé dans sa cellule d’une prison de Manhattan en août 2019, à la suite de son arrestation pour trafic sexuel. Le médecin légiste de la ville de New York a conclu à un suicide.

Depuis 2006, Buffett avait fait don de plus de 47 milliards de dollars d’actions Berkshire à la Fondation Gates.