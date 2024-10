Budget: le redressement de 60 milliards se fera "principalement sur la dépense" (Bercy)

(AOF) - Le gouvernement prévoit un "redressement" de l’ordre de 60 milliards d’euros dans le cadre du budget 2025. Il s’agit de ramener le déficit à 5% en 2025 contre quelque 6% en 2024, pour viser 3% à l’horizon 2029, comme annoncé par le Premier ministre Michel Barnier lors de son discours de politique générale prononcé mardi. Bercy annonce un "ensemble d'efforts significatifs" "sur les aides aux entreprises et les dépenses fiscales et sociales, sur les dépenses de santé, de retraite notamment". Ce redressement, se fera "principalement et de très loin sur la dépense", a précisé Bercy.