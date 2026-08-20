Bucarest détruit un drone naval près de son projet gazier en mer Noire

(Actualisé avec déclarations du ministre de la Défense et du président)

La Roumanie a dépêché des chasseurs F-16 pour détruire un drone naval repéré à quelques centaines de mètres de son projet gazier en mer Noire Neptun Deep, a déclaré jeudi le ministre de la Défense.

"Afin de protéger la vie des centaines de personnes travaillant sur la plateforme et de sécuriser les infrastructures critiques, la décision a été prise de détruire [ce drone naval]", a déclaré Radu Miruta dans un communiqué diffusé sur Facebook

Le ministre de la Défense ne précise pas l'origine de ce drone mais ajoute que l'Ukraine a confirmé que ce drone maritime ne lui appartenait pas.

Le président roumain, Nicusor Dan, a quant à lui directement mis en cause la Russie.

"Je condamne fermement la multiplication de ce type d'incidents irresponsables de la part de la Fédération de Russie", a-t-il écrit dans un message distinct sur Facebook. "Nous restons vigilants aux côtés de nos alliés de l'Otan pour nous défendre et repousser de telles provocations."

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé que l'incident s'inscrivait dans une "campagne de menaces croissante".

Bucarest avait déjà annoncé le 11 août dernier la destruction par des plongeurs de l'armée de deux drones dérivant dans la zone économique exclusive de la Roumanie près de Neptun Deep, plus important projet d'extraction gazière en mer de l'Union européenne dont le démarrage est prévu l'an prochain.

La Roumanie partage une frontière terrestre de plus de 600 km avec l'Ukraine et des drones russes ont à plusieurs reprises violé son espace aérien en plus de quatre années de conflit entre la Russie et l'Ukraine.

La Roumanie, la Bulgarie et la Turquie, toutes membres de l'Otan, qui partagent les rivages de la mer Noire avec la Géorgie, la Russie et l'Ukraine, y ont également neutralisé plus de 150 mines flottantes.

(Luiza Ilie, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)