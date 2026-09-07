Bubs Australia obtient l'autorisation définitive de la FDA pour la commercialisation de ses préparations pour nourrissons aux États-Unis ; son cours de bourse s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec le cours de clôture)

Bubs Australia BUB.AX a annoncé lundi avoir obtenu l'autorisation définitive de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour commercialiser trois préparations pour nourrissons aux États-Unis, ce qui a fait bondir son cours de 30 %, atteignant son plus haut niveau de clôture depuis la mi-février.

Voici les détails:

* Le titre a bondi de 45 % à 0,145 dollar australien au cours de la séance, sa plus forte hausse intrajournalière depuis fin mai 2022, avant de clôturer en hausse de 30 %.

* La société a indiqué avoir obtenu l’autorisation de la FDA pour les produits "Bubs Goat", "Bubs 365 Day Grass Fed" et "Bubs Essential".

* Elle a ajouté que cette autorisation la place parmi le nombre restreint de fabricants internationaux autorisés à approvisionner le marché américain des préparations pour nourrissons.

* Suite à cette autorisation, la société étudie également la possibilité de se lancer sur le segment américain de la nutrition infantile sous marque de distributeur.

* Cette autorisation intervient dans un contexte de durcissement de la réglementation et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement pour les entreprises de nutrition infantile en Australie et en Nouvelle-Zélande.

* Le mois dernier, Bubs a annoncé une perte d’EBITDA annuelle de 1,8 million de dollars australiens (1,30 million de dollars américains).

* Toutefois, la société a déclaré s'attendre à un premier semestre 2027 plus solide, soutenu par une demande croissante aux États-Unis, un marché clé dans sa stratégie de diversification au-delà de la Chine.

* Par ailleurs, la société laitière néo-zélandaise a2 Milk

ATM.NZ a indiqué dans ses résultats annuels publiés le mois dernier que les contraintes d’approvisionnement avaient pesé sur ses résultats, soulignant ainsi les complexités opérationnelles et réglementaires auxquelles sont confrontées les entreprises du secteur.

(1 dollar américain = 1,3881 dollar australien)