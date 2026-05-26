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BTS remporte le prix suprême aux American Music Awards, décerné par les fans
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 04:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision et mise à jour des paragraphes 1 à 3 et 6 concernant les distinctions les plus prestigieuses et autres récompenses) par Lisa Richwine

Le groupe de K-pop BTS a été récompensé lundi par le prix suprême de l'artiste de l'année lors des American Music Awards, décernés par les fans.

Le groupe a également remporté le prix de la chanson de l'été pour le single "Swim" lors de la cérémonie à Las Vegas, diffusée en direct sur CBS et Paramount+ PSKY.O .

BTS s'est imposé face à Taylor Swift, l'artiste ayant remporté le plus grand nombre d'AMA au cours de sa carrière, ainsi qu'à des stars telles que Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Harry Styles, Lady Gaga et bien d'autres.

Le musicien indie Sombr, âgé de 20 ans, a été désigné lauréat du prix de la meilleure chanson rock/alternative pour son tube "Back to Friends".

"J’ai écrit cette chanson quand j’avais 19 ans et que j’étais déprimé, tout seul dans ma chambre", a-t-il déclaré sur scène. "Je ne me serais jamais attendu à être ici."

Il a ensuite remporté le prix du meilleur album rock/alternatif pour son premier album, "I Barely Know Her".

Le prix de la chanson de l’année a été décerné à "Golden", le morceau entraînant tiré du film d'animation Netflix NFLX.O "KPop Demon Hunters".

La cérémonie s'est ouverte avec BTS, vêtu de tenues entièrement noires et de lunettes de soleil noires, dans une performance préenregistrée de "Hooligan" tirée de l'étape de Las Vegas de la tournée Arirang du groupe.

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