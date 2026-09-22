BTIG lance sa couverture de Radian avec une recommandation “acheter” ; le cours de l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** L'action de Radian Group RDN.N , société spécialisée dans l'assurance hypothécaire, progresse de près de 2 % à 34,93 dollars dans l'après-midi

** BTIG initie la couverture du titre avec une recommandation “acheter”; l'objectif de cours est fixé à 48 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de près de 40 % par rapport au dernier cours de clôture

** BTIG s'attend à ce que RDN affiche le rendement sur capitaux propres (ROE) le plus élevé parmi les assureurs hypothécaires, la société ayant pu consacrer une partie de son excédent de capitaux à l'acquisition d'Inigo

** La société voit un potentiel de hausse supplémentaire du rendement du capital; elle estime que la société dispose d'une marge de manœuvre pour optimiser les niveaux de capital d'Inigo

** Six des sept courtiers attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, un seul recommande de “conserver”; l'objectif de cours médian s'établit à 45 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a reculé de 3 % depuis le début de l’année