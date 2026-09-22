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BTIG lance sa couverture de NMI Holdings avec une recommandation “acheter” ; le cours de l'action progresse
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 19:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** L'action de l'assureur hypothécaire NMI Holdings NMIH.O progresse de près de 2 % à 43,26 dollars dans l'après-midi

** BTIG lance sa couverture avec une recommandation “acheter”; l’objectif de cours est fixé à 54 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 27 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Selon BTIG, la combinaison d’une croissance plus rapide du portefeuille d’assurances en vigueur et d’un taux de sinistralité plus faible se traduit par la croissance du BPA la plus rapide et un rendement des capitaux propres supérieur à la moyenne par rapport à ses pairs

** S’attend à ce que la meilleure qualité de crédit de la société se traduise, à terme, par une moindre volatilité des taux de sinistralité

** 6 des 8 courtiers attribuent à l’action une note “Achat” ou supérieure, 2 une note “Conserver”; objectif de cours médian à 51 $ — données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre a progressé de 6 % depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2026 à 19:14:38.

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