BTIG devient haussier sur le secteur des biotechnologies et voit 2026 comme une année exceptionnelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Avec des taux d'intérêt assouplis et une augmentation des fusions-acquisitions, BTIG estime que le sentiment a été positif pour les valeurs biotechnologiques à petite et moyenne capitalisation en 2025

** L'amélioration de l'efficacité de la réglementation pourrait être un facteur clé pour le secteur en 2026 - BTIG

** La société de courtage estime que 2026 sera une année record

** La société de courtage initie la couverture de Praxis Precision PRAX.O , Sionna Therapeutics SION.O , Rapport Therapeutics RAPP.O , et VTV Therapeutics VTVT.O , avec des notations largement haussières

** La société de courtage désigne PRAX comme son meilleur choix pour 2026, citant le potentiel de blockbuster de son pipeline de médicaments neurologiques

** La société de courtage indique que le State Street SPDR S&P Biotech ETF XBI.N , un baromètre pour le sentiment des valeurs biotechnologiques de petite et moyenne capitalisation, est passé au-dessus de 100; un chiffre supérieur à 100 indique un meilleur sentiment

** Depuis le début de l'année, PRAX a augmenté de 139%, RAPP a augmenté de 43%, VTVT de 118% par rapport à une augmentation de 25% de l'indice S&P 500 - Biotechnologie .SPLRCTKBI

** SION a progressé de 117% depuis son introduction en bourse en février 2025 par rapport au prix d'introduction de 18 $

** Voici les notations et les prix cibles de l'action

Société Notation PT

PRAX Achat $424

SION Achat $50

RAPP Achat $47

VTVT Achat $40