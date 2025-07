BTC & ETH : maîtres complémentaires de la cryptosphère

dt-expert

bitcoin et ethereum , les deux cryptomonnaies les plus connues du grand public, dominent à elles seules plus de 60% du marché crypto en termes de capitalisation. Pourtant, au-delà de leur poids financier, ils incarnent deux visions radicalement différentes – et parfois opposées – de ce que la blockchain peut et doit être.

D'un côté, Bitcoin, créé en 2008 à la suite de la crise financière, se veut une alternative aux monnaies traditionnelles : un or numérique, rare, décentralisé, apolitique. De l'autre, Ethereum, lancé en 2015, ambitionne de devenir une infrastructure programmable universelle, capable d'héberger des applications décentralisées dans tous les domaines : finance, jeux, art, gouvernance.

Loin de se résumer à une rivalité de performances boursières, l'opposition entre Bitcoin et Ethereum illustre deux trajectoires technologiques, économiques et idéologiques. Cet article propose une analyse croisée de leurs fondements, de leurs usages et de leurs perspectives, pour mieux comprendre ce que ces deux géants disent – et dessinent – de l'avenir numérique.

