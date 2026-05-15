BT relance les négociations en vue de la cession de ses activités internationales, selon Sky News

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Selon Sky News, l'opérateur britannique BT

BT.L relance les discussions concernant une éventuelle cession ou un partenariat pour sa branche internationale en difficulté, un an après avoir suspendu les négociations.

Le plus grand groupe de télécommunications britannique prévoit de relancer les discussions avec des entreprises telles qu' AT&T T.N , Orange ORAN.PA et Verizon VZ.N , précise le reportage.

Voici quelques détails:

* Cette vente s'inscrit dans la stratégie de BT visant à se recentrer sur le marché britannique, où l'entreprise perd des clients au profit de concurrents plus petits, ce qui a poussé la directrice générale Allison Kirkby à optimiser ses ressources.

* Ces discussions interviennent plus d'un an après que BT a dévoilé son intention de créer une unité internationale distincte, à la suite de rumeurs dans les médias concernant des pourparlers de partenariat avec AT&T et Orange.

* L'année dernière, BT s'est séparé de son activité d'informations financières, Radianz , dans le but d'optimiser ses activités internationales.

* La division internationale, qui comprend des activités dans des pays tels que l'Argentine, le Brésil et le Canada, est actuellement dirigée par Clive Selley, l'ancien directeur de l'autre grande division de BT, Openreach.

* Lazard ou Goldman Sachs devraient collaborer avec BT dans le cadre de ces négociations, ajoute le reportage, citant des sources du secteur.

* BT n'a pas souhaité répondre à la demande de commentaires de Reuters.

* AT&T, Orange et Verizon n'ont pas immédiatement répondu auxdemandes de commentaires de Reuters.