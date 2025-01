BT: légère hausse des bénéfices trimestriels information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 16:36









(CercleFinance.com) - BT publie un chiffre d'affaires ajusté de 5,18 milliards de livres sterling pour le 3e trimestre de son exercice fiscal (oct.-nov.-déc.), témoignant d'un repli d'activité d'environ 3 % par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté ressort à 2,1 milliards de livres, en hausse de 4 %, tandis que le résultat avant impôt s'élève à 427 millions de livres, en hausse de 1 %.



BT rapporte que la croissance de l'EBITDA a été partiellement compensée par l'augmentation des charges financières nettes et des amortissements et dépréciations.



'Notre modernisation continue à un rythme soutenu, avec une nouvelle avancée dans la construction et l'adoption de la fibre, la satisfaction client et l'EBITDA. Les avantages de notre transformation des coûts compensent largement la baisse des revenus en dehors du Royaume-Uni et la faiblesse des ventes de téléphones mobiles', a souligné Allison Kirkby, directrice générale.



'La performance continue de BT nous permet de rester sur la bonne voie pour atteindre nos prévisions financières pour cette année, ainsi que notre inflexion de flux de trésorerie vers environ 2 milliards de livres en 2027 et environ 3 milliards de livres d'ici la fin de la décennie', a-t-elle ajouté.





Valeurs associées BT GROUP 144,18 GBX LSE -1,25%