BT finalise la cession de sa filiale américaine BT Federal, titre en hausse
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 14:22

L'opérateur britannique simplifie son portefeuille d'activités en cédant sa filiale dédiée aux contrats avec le gouvernement américain, BT Federal, au groupe 22nd Century Technologies (TSCTI). Cette opération permet à BT de se recentrer sur son marché domestique et sur la connectivité pour les multinationales.

Le groupe britannique BT a annoncé la conclusion de la vente de BT Federal, qui opérera désormais sous le nom de 22nd Century Networks. Pour l'acquéreur, cette intégration renforce ses capacités en services de réseaux gérés sur l'ensemble du territoire américain, notamment pour les départements de la Défense, de la Justice et de l'État.

Anil Sharma, directeur général de TSCTI, souligne que cette acquisition constitue un "moment transformationnel" pour fournir des solutions de réseau sécurisées.

Du côté de BT, cette cession s'inscrit dans une stratégie de recentrage sur le Royaume-Uni, tout en permettant à BT International de se positionner comme un chef de file de la connectivité multi-cloud sécurisée.

Bas Burger, directeur général de BT International, a précisé que cette étape constitue un "jalon supplémentaire dans l'exécution de [la] stratégie visant à concentrer [les] activités internationales sur leur coeur de métier". Malgré cette vente, BT conserve toujours une présence aux États-Unis via ses bureaux régionaux pour accompagner ses clients internationaux.

En ce début d'après-midi, le titre BT gagne près de 1,4% à Londres.

