BT et Verizon annoncent la création d'une coentreprise pour leurs divisions internationales dédiées aux entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
BT Group BT.L et Verizon Communications
VZ.N ont annoncé lundi un accord visant à regrouper leurs activités internationales destinées aux entreprises au sein d'une coentreprise à parts égales (50/50) dont l'objectif sera de servir une clientèle multinationale.
Verizon s'est engagée à verser à BT une compensation de 625 millions de dollars, et les deux sociétés disposeront de droits de vote égaux.
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