BT et Verizon annoncent la création d'une coentreprise pour leurs divisions internationales dédiées aux entreprises

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BT Group BT.L et Verizon Communications

VZ.N ont annoncé lundi un accord visant à regrouper leurs activités internationales destinées aux entreprises au sein d'une coentreprise à parts égales (50/50) dont l'objectif sera de servir une clientèle multinationale.

Verizon s'est engagée à verser à BT une compensation de 625 millions de dollars, et les deux sociétés disposeront de droits de vote égaux.