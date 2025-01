BT: commande une flotte de 3500 véhicules électriques information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - BT annonce avoir passé la plus grande commande commerciale de véhicules électriques (VE) au Royaume-Uni, avec environ 3 500 nouveaux VE à livrer d'ici 2026.



Cela portera sa flotte totale de VE à près de 8 000, renforçant son objectif de devenir une entreprise neutre en carbone d'ici mars 2031.



BT Group gère la deuxième plus grande flotte commerciale du Royaume-Uni, avec plus de 27 000 véhicules. La commande est soutenue par le programme de subventions pour VE du gouvernement, étendu à 120 millions de livres sterling pour encourager les entreprises à adopter des solutions zéro émission.



La livraison des véhicules sera assurée par Ford, Stellantis, Toyota et Renault.





Valeurs associées BT GROUP 145,40 GBX LSE +1,15%