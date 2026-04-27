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Bruxelles veut davantage ouvrir Android aux rivaux de Gemini
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 20:24

Bruxelles demande à Google de mieux ouvrir Android aux services d'intelligence artificielle concurrents de Gemini. Le groupe conteste une intervention qu'il juge excessive et risquée pour la sécurité des utilisateurs.

La Commission européenne a présenté lundi une série de mesures destinées à contraindre le groupe américain à ouvrir davantage Android aux services d'intelligence artificielle concurrents de Gemini. L'objectif est de garantir que les utilisateurs puissent intégrer plus facilement d'autres services, comme ChatGPT ou Claude, dans leur usage quotidien du smartphone.

Selon Bruxelles, Google réserve aujourd'hui certaines fonctionnalités clés d'Android à Gemini, ce qui donne à son LLM un avantage injuste dans l'écosystème mobile. Les mesures proposées doivent permettre à des assistants concurrents d'interagir efficacement avec les applications installées sur les appareils Android, par exemple pour envoyer un email via l'application préférée de l'utilisateur, commander un repas ou partager une photo.

Cette mise en garde s'inscrit dans le cadre du règlement européen sur les marchés numériques (DMA), entré en vigueur en mars 2024, qui vise les grandes plateformes considérées comme des "gardiens" du numérique. Android, qui équipe environ 70% des smartphones en Europe, fait partie des services concernés.

Google rejette toutefois l'analyse de Bruxelles, affirmant qu'Android est déjà un écosystème ouvert et estime que les nouvelles obligations envisagées pourraient alourdir les coûts, réduire l'autonomie des fabricants et affaiblir les protections en matière de vie privée et de sécurité des utilisateurs.

Les parties intéressées ont jusqu'au 13 mai pour répondre à la consultation publique. La Commission doit rendre sa décision finale d'ici fin juillet. En cas de manquement au DMA, Google risque une amende pouvant atteindre 10% de son chiffre d'affaires mondial annuel, ce qui risquerait de raviver les tensions entre Bruxelles et Washington.

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