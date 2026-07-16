Bruxelles prend deux séries de mesures contre Google

La Commission européenne annonce deux séries de mesures de spécification contraignantes à l'intention de Google, afin de "permettre aux entreprises d'offrir aux utilisateurs européens un éventail d'options plus large et plus riche en fonctionnalités, tant en ce qui concerne leurs services d'IA sur Android que les services de recherche".

Bruxelles souligne qu'actuellement, sur les téléphones Android, les assistants d'IA concurrents ne disposent que d'un accès restreint aux fonctionnalités clés du système d'exploitation Android de Google et ne sont donc pas en mesure de concurrencer à armes égales les propres services d'IA de Google, qui bénéficient d'un accès complet.

La première décision prise aujourd'hui permettra donc aux utilisateurs d'activer leur assistant d'IA préféré au moyen de commandes vocales, similaires à la commande "Hey Google". Ils pourront utiliser des assistants d'IA tiers pour effectuer des actions dans les applications en leur nom, telles que la réservation d'un taxi.

La deuxième décision précise comment Google devra partager les données de recherche avec les autres moteurs de recherche, de façon à créer des conditions de concurrence plus équitables avec Google Search et à favoriser des services de recherche innovants, notamment des alternatives axées sur le respect de la vie privée.

La décision fournit des orientations sur des aspects clés qui ont jusqu'à présent rendu l'offre de partage de données de Google inefficace. Elle garantit l'anonymisation des données de recherche et prévoit une formule équitable pour calculer le prix des données partagées, ainsi qu'un processus transparent d'accès à ces données.

Les décisions de spécification sont juridiquement contraignantes. Google devra commencer à partager les données de recherche avec les fournisseurs de moteurs de recherche éligibles à partir de janvier 2027. Les utilisateurs commenceront à bénéficier des modifications apportées à Android à partir de juillet 2027.