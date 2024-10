Bruxelles lance un réseau d'investisseurs pour stimuler les entreprises innovantes

(AOF) - La Commission européenne annonce avoir lancé un réseau d'investisseurs de confiance réunissant un groupe d'investisseurs prêts à coinvestir avec l'UE dans des entreprises innovantes de haute technologie en Europe. L'investissement de l'Union provient du Fonds du Conseil européen de l'innovation (CEI), qui fait partie du programme de recherche et d'innovation de l'UE Horizon Europe.

Ce lancement répond à la nécessité d'accroître le financement de ces entreprises pour qu'elles se développent en Europe. Il jette les bases d'un développement ultérieur en 2025, conformément aux orientations politiques de la prochaine Commission.

Il souligne l'importance croissante du Fonds du CEI, qui a déjà investi près d'un milliard d'euros dans 251 jeunes pousses parmi les plus prometteuses d'Europe. Le Fonds du CEI a attiré des co-investissements de plus de 4 milliards d'euros de la part d'environ un millier d'investisseurs, mobilisant plus de 4 euros pour chaque euro investi.

Le Fonds du CEI est un fonds spécifique créé par la Commission pour investir dans des entreprises sélectionnées dans le cadre du programme "Accélérateur du CEI". Il est soutenu par la Banque européenne d'investissement en tant que seul conseiller en investissement du Fonds et géré par un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs. Le Fonds vise à soutenir plus de 500 entreprises au cours de la période actuelle 2021-2027 et a déjà investi dans 251 entreprises, dont 241 autres dans la réserve d'investissements.