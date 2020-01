Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bruxelles invite les 28 à exclure de la 5G les entreprises "à haut risque" Reuters • 29/01/2020 à 12:46









BRUXELLES, 29 janvier (Reuters) - La Commission européenne a publié mercredi ses directives sur le déploiement des futurs réseaux mobiles de cinquième génération (5G) en Europe, par lesquelles elle autorise les pays membres à exclure les équipementiers qu'ils jugeraient à "haut risque". Cette "boîte à outils", déjà approuvée par les Vingt-Huit, vise sans le nommer l'équipementier chinois Huawei HTW.UL , inscrit par les Etats-Unis sur la liste noire d'entreprises susceptibles de menacer la sécurité nationale. L'exécutif européen invite chaque pays membre à évaluer le degré de risque des équipementiers et à les exclure ou les restreindre sur le marché de la 5G en fonction de leurs conclusions. Elle demande que des mesures soient mises en place d'ici au 30 avril 2020. Washington accuse l'équipementier d'espionnage pour le compte de Pékin et exhorte ses alliés à ne pas se fournir auprès de lui pour construire leurs réseaux 5G. Huawei rejette ces accusations. L'Union européenne espère que cette approche commune présentée mercredi permettra de lever en partie les fortes pressions exercées par l'administration américaine sur ce dossier. En Allemagne, où le sujet divise au sein même du gouvernement allemand, Angela Merkel a demandé d'attendre le sommet européen de mars prochain pour prendre une décision, selon plusieurs sources. En Grande-Bretagne, le gouvernement de Boris Johnson a annoncé dès mardi qu'il autoriserait Huawei à jouer un rôle limité dans le déploiement de la 5G. En France, le PDG d'Orange ORAN.PA , Stéphane Richard, s'est prononcé la semaine dernière contre l'exclusion de Huawei. (Foo Yun Chee, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.57%