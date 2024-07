Bruxelles impose des droits provisoires aux véhicules électriques chinois

Les droits individuels applicables aux trois producteurs chinois retenus dans l'échantillon sont pour BYD 17,4%, pour Geely 19,9%, pour SAIC 37,6%. Les deux derniers taux sont légèrement moins élevés que ceux évoqués le 12 juin (pour Geely 20% et pour SAIC 38,1%).

"Les consultations avec le gouvernement chinois se sont intensifiées ces dernières semaines, à la suite d'un échange de vues entre le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis et le ministre chinois du Commerce Wang Wentao" ajoute cependant la Commission dans son communiqué. Elle souligne que "les contacts se poursuivent au niveau technique en vue de parvenir à une solution compatible avec l'OMC", et qui "réponde de manière adéquate aux préoccupations soulevées par l'Union européenne".

