Bruxelles cherche à mettre la main sur les géants de la tech grâce à une taxe sur les grandes entreprises, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails et des informations contextuelles tirés du paragraphe 3)

Bruxelles envisage de taxer les grandes entreprises technologiques américaines par le biais d’un impôt général sur les grandes sociétés, dans le but d’augmenter les recettes de l’UE tout en évitant une réaction négative de la part de l’administration Trump, a rapporté mercredi le Financial Times.

La Commission européenne travaillait sur de nouveaux moyens de capter davantage de revenus auprès de groupes technologiques tels qu’Apple AAPL.O , Meta META.O et Google GOOGL.O sans les cibler spécifiquement, a rapporté le journal, citant six responsables au fait des discussions.

Bruxelles envisageait d’apporter des modifications à sa proposition « Corporate Resource for Europe » (CORE), qui obligerait toutes les entreprises opérant dans l’UE et dont le chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros (112,32 millions de dollars) par an à verser une contribution fiscale forfaitaire annuelle, selon l’article.

Dans sa forme actuelle, le projet CORE impose à ces entreprises de s’acquitter d’une redevance annuelle fixe comprise entre 100 000 et 750 000 euros, ce qui ne représente qu’une petite partie des bénéfices d’une multinationale.

“Certaines capitales [de l’UE] s’opposent à une taxe purement numérique car elles ne veulent pas contrarier les Américains, et elles sont encore plus nombreuses à s’opposer à CORE”, a déclaré un responsable de l’UE au Financial Times. “La solution consiste à élargir (la taxe) afin de couvrir la quasi-totalité des grandes entreprises.”

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. La Commission européenne, l’Association de l’industrie informatique et des communications (CCIA), qui représente plusieurs entreprises technologiques américaines, ainsi qu’Apple, Google et Meta n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

En juin , le président américain Donald Trump a menacé d’imposer des droits de douane de 100 % sur tous les produits provenant de tout pays qui imposerait une taxe sur les services numériques aux entreprises américaines.

Le bureau du représentant américain au commerce, qui menace depuis longtemps les pays européens de droits de douane de rétorsion s’ils imposent de telles taxes, a fait valoir que ces prélèvements constituaient une discrimination à l’encontre des entreprises américaines, qui dominent le secteur à l’échelle mondiale.

(1 dollar = 0,8903 euro)