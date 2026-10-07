 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bruxelles cherche à mettre la main sur les géants de la tech grâce à une taxe sur les grandes entreprises, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 07:13

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails et des informations contextuelles tirés du paragraphe 3)

Bruxelles envisage de taxer les grandes entreprises technologiques américaines par le biais d’un impôt général sur les grandes sociétés, dans le but d’augmenter les recettes de l’UE tout en évitant une réaction négative de la part de l’administration Trump, a rapporté mercredi le Financial Times.

La Commission européenne travaillait sur de nouveaux moyens de capter davantage de revenus auprès de groupes technologiques tels qu’Apple AAPL.O , Meta META.O et Google GOOGL.O sans les cibler spécifiquement, a rapporté le journal, citant six responsables au fait des discussions.

Bruxelles envisageait d’apporter des modifications à sa proposition « Corporate Resource for Europe » (CORE), qui obligerait toutes les entreprises opérant dans l’UE et dont le chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros (112,32 millions de dollars) par an à verser une contribution fiscale forfaitaire annuelle, selon l’article.

Dans sa forme actuelle, le projet CORE impose à ces entreprises de s’acquitter d’une redevance annuelle fixe comprise entre 100 000 et 750 000 euros, ce qui ne représente qu’une petite partie des bénéfices d’une multinationale.

“Certaines capitales [de l’UE] s’opposent à une taxe purement numérique car elles ne veulent pas contrarier les Américains, et elles sont encore plus nombreuses à s’opposer à CORE”, a déclaré un responsable de l’UE au Financial Times. “La solution consiste à élargir (la taxe) afin de couvrir la quasi-totalité des grandes entreprises.”

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. La Commission européenne, l’Association de l’industrie informatique et des communications (CCIA), qui représente plusieurs entreprises technologiques américaines, ainsi qu’Apple, Google et Meta n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

En juin , le président américain Donald Trump a menacé d’imposer des droits de douane de 100 % sur tous les produits provenant de tout pays qui imposerait une taxe sur les services numériques aux entreprises américaines.

Le bureau du représentant américain au commerce, qui menace depuis longtemps les pays européens de droits de douane de rétorsion s’ils imposent de telles taxes, a fait valoir que ces prélèvements constituaient une discrimination à l’encontre des entreprises américaines, qui dominent le secteur à l’échelle mondiale.

(1 dollar = 0,8903 euro)

Valeurs associées

ALPHABET-A
347,6800 USD NASDAQ +0,35%
APPLE
333,6300 USD NASDAQ +0,22%
META PLATFORMS
738,8800 USD NASDAQ -0,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • KLEPIERRE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    KLEPIERRE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 07.10.2026 07:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.
    Wall Street en hausse, du répit avant la saison des résultats
    information fournie par Reuters 07.10.2026 07:26 

    par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi La Bourse de New ‌York a fini en hausse mardi, avec des records du S&P-500 et du Nasdaq, alors que les prix du pétrole se sont stabilisés et ​que les rendements obligataires ont diminué, rassurant un peu les investisseurs ... Lire la suite

  • VINCI : La tendance baissière peut reprendre
    VINCI : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 07.10.2026 07:21 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • INTERPARFUMS SA : La situation technique est plutôt incertaine
    INTERPARFUMS SA : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 07.10.2026 07:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,53 +0,45%
CAC 40
7 865,07 +0,40%
EUR/USD SPOT
1,12314 -0,27%
Or
4 137,03 -0,66%
TOTALENERGIES
75,72 -0,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank