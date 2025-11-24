Bruxelles autorise sans condition le rachat d'IPG par Omnicom
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 12:40
La Commission conclut que la nouvelle entité conservera des positions modérées, restera confrontée à une concurrence robuste de grands groupes internationaux et ne pourrait ni relever ses prix ni réduire la qualité sans encourager les clients à se tourner vers d'autres agences. Elle juge également que les propriétaires de médias disposent d'un pouvoir compensateur suffisant.
L'opération est donc autorisée sans condition.
