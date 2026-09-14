Bruxelles autorise le rachat d'Ingenico par Allianz

La Commission européenne a fait part ce lundi de son approbation de l'acquisition d'Ingenico Group par Allianz, Bruxelles ayant jugé cette opération "compatible avec le marché intérieur et avec l'Accord sur l'Espace économique européen".

Pour mémoire, Ingenico fournit des terminaux de paiement pour points de vente ainsi que des solutions et des services d'acceptation de paiements associés, destinés aux banques, aux acquéreurs, aux prestataires de services de paiement et aux commerçants.

Actuellement détenu indirectement et contrôlé par des fonds gérés et conseillés par Apollo Capital Management, Ingenico passerait sous le contrôle du géant allemand de l'assurance à travers sa filiale Pacific Investment Management Company (PIMCO).