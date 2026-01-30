Brut moyen-Les écarts du brut de l'Oural sont stables, davantage de pétroliers attendent en mer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les écarts entre le brut de l'Oural et le Brent daté sont restés inchangés vendredi, alors que les acheteurs de pétrole russes, par prudence, ont laissé davantage de navires-citernes chargés de ce brut en attente en mer, ont déclaré les négociants.

Les négociants utilisent de plus en plus les pétroliers pour stocker le brut russe de l'Oural alors que la demande s'affaiblit et que les clients pèsent les risques croissants de sanctions, selon les calculs de Reuters basés sur les données de LSEG et les données commerciales.

Les voyages plus longs des pétroliers entraînent une pénurie de navires sur le marché pétrolier russe et poussent les taux de fret vers de nouveaux sommets, selon les négociants.

FENÊTRE DES PLATES

* Aucune offre ni demande n'a été enregistrée vendredi pour l'Oural, le BTC azéri et le CPC Blend, selon les négociants.

NOUVELLES

* Des fonctionnaires kazakhs ont accepté des pots-de-vin pour approuver des milliards de dollars de coûts encourus par des compagnies pétrolières de premier plan sur l'un de ses champs géants, ont déclaré des représentants du gouvernement dans une affaire d'arbitrage confidentielle qu'il a remportée en Suède, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de l'affaire.