Brut d'Afrique de l'Ouest - Davantage de cargaisons angolaises trouvent preneurs, le Forcados est proposé légèrement plus cher

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le marché du brut d'Afrique de l'Ouest a vu davantage de cargaisons angolaises trouver des acheteurs jeudi, bien que la hausse des taux de fret puisse peser sur la valeur des cargaisons.

* Environ 10 cargaisons angolaises sont restées pour le mois de février, a déclaré un négociant.

* Mardi, seule la moitié des 29 cargaisons de pétrole brut pour février avait trouvé preneur.

* Autre signe de reprise de la demande, le Forcados nigérian a été proposé à un prix proche du Brent daté plus 3,00 dollars, soit une légère hausse par rapport à la fourchette de plus 2,60 à 2,80 dollars indiquée à la fin du mois de décembre.

* Les taux de fret ont toutefois augmenté, a ajouté le négociant, ce qui pourrait peser sur la fixation des prix.

* Sur un marché plus large, l'agence anti-corruption du Nigeria poursuivra son enquête sur l'ancien chef du régulateur pétrolier en aval, Farouk Ahmed, même après que les avocats du milliardaire Aliko Dangote aient retiré la pétition qui avait déclenché l'enquête, a déclaré un porte-parole jeudi.