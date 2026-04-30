Brusque revirement sur les marchés européens alors que le pétrole recule après avoir atteint son plus haut niveau depuis quatre ans et que le yen s'envole

par Marc Jones

Les marchés européens ont opéré un revirement brutal jeudi, alors que les prix du pétrole ont plongé après avoir atteint leur plus haut niveau en quatre ans, que les rendements des gilts britanniques ont baissé après le maintien des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre et qu'une hausse du yen a alimenté les spéculations sur une intervention sur le marché des changes.

Avec la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt et les résultats du fabricant d'iPhone Apple encore attendus, ainsi qu'un rapport suggérant que le président américain Donald Trump serait informé des options pour de nouvelles frappes contre l'Iran, la séance a une nouvelle fois été haletante.

Le Brent a connu la plus forte fluctuation, retombant à 113 dollars le baril, après avoir grimpé jusqu'à 126 dollars pendant la nuit, sur fond de craintes qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient ne vienne étouffer l'approvisionnement en pétrole pendant des mois. .EU

Le yen japonais a bondi de 2 % à la suite des avertissements sévères lancés par des responsables de Tokyo, dont le ministre des Finances, selon lesquels une intervention visant à soutenir la monnaie pourrait être imminente.

Cela a fait chuter le dollar de 2,1 %, le faisant passer sous la barre des 157 yens, ce qui place la devise américaine en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière face au yen depuis août dernier, où elle avait chuté de 2,25 %.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, avait déclaré plus tôt que le moment de prendre des « mesures décisives » sur le marché approchait, dans ce qui constituait son signal le plus fort à ce jour d'une intervention potentielle visant à soutenir la devise en perte de vitesse.

Les rendements des gilts britanniques à 2 ans, sensibles aux taux d'intérêt, ont chuté de plus de 10 points de base, la BoE ayant maintenu ses taux d'intérêt à 3,75 % à l'issue d'un vote sans appel (8 contre 1), ce qui a tempéré les attentes selon lesquelles elle aurait pu être tentée de les relever.

« Ce choc entraînera un compromis entre une inflation plus élevée et une production plus faible, et la réponse politique appropriée dépendra de la situation », a déclaré le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, faisant référence à la flambée des prix du pétrole liée à la guerre en Iran.

La Banque centrale européenne devait annoncer sa dernière décision de taux, les marchés pariant qu'elle envisagera une hausse des taux prochainement, mais pas ce mois-ci.

La Réserve fédérale américaine avait adopté un ton plus restrictif en maintenant ses taux inchangés mercredi, ce qui avait déclenché une vague de ventes sur les marchés obligataires – une tendance qui, parallèlement à celle des prix du pétrole, ne s'inversait que maintenant.

Les rendements des gilts britanniques à 2 ans GB2YT=RR sont repassés sous la barre des 4,5 %, tandis que les rendements allemands à 2 ans DE2YT=RR – qui sont sensibles aux variations de taux à court terme de la BCE – semblaient sur le point de mettre fin à une série de hausses qui durait depuis 8 jours.

AXIOS ANNONCE QUE TRUMP SERA INFORMÉ

Gilles Moec, économiste en chef chez AXA, a déclaré que tout tournait autour des inquiétudes concernant la guerre américano-israélienne contre l'Iran .

Le site d'information Axios a cité des sources non précisées selon lesquelles Trump serait briefé jeudi par le chef du Commandement central américain , ​Brad Cooper, sur de nouveaux plans d'action militaire potentielle contre l'Iran.

Les négociations sont au point mort et Axios a indiqué que Washington espérait⁠ amener l'Iran à se montrer plus flexible à la table des négociations sur les questions nucléaires.

« Le choc inflationniste est important et va probablement durer plus longtemps que prévu, tandis que les dommages causés à l'économie seront plus importants », a déclaré M. Moec.

« Cela fait le jeu des faucons », a-t-il ajouté, faisant référence aux responsables des banques centrales qui réclament une hausse des taux d'intérêt pour prévenir de nouveaux problèmes inflationnistes.

La fluctuation quotidienne des cours du pétrole a dépassé les 10 points de pourcentage. Le Brent s'établissait en fin de séance à 113 dollars le baril, en baisse de près de 4 % après avoir atteint 126,41 dollars pendant la nuit. Il reste toutefois près du double du prix auquel il avait débuté l'année. O/R

La remontée du yen japonais JPY=EBS est intervenue après qu'il eut franchi le seuil clé des 160. Les données montrent que les investisseurs ont constitué la plus importante position courte sur le yen depuis près de deux ans.

Au cours de la nuit, le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans JP10YTN=JBTC a grimpé à 2,5 %, son plus haut niveau depuis juin 1997.

TOUS LES REGARDS TOURNÉS VERS APPLE

Les investisseurs se préparaient également à la publication des résultats du fabricant d'iPhone Apple AAPL.O plus tard dans la journée, dans le cadre d'une semaine déjà frénétique de publications des « Big Tech ». .N

Les actions d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, avaient bondi de 7 % mercredi lors des négociations prolongées à Wall Street après avoir dépassé les prévisions. Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O affichaient également de solides performances, tandis que Meta META.O , propriétaire de Facebook et d'Instagram, chutait de 7 % en raison de ses projets d'investir des milliards supplémentaires dans l'IA et les centres de données. .N

L'attention s'est également portée sur les signaux que la BCE va bientôt envoyer, en particulier après le changement de ton opéré mercredi par la Fed.

Trois membres du conseil d'administration de la banque centrale américaine ont voté en faveur de l'abandon de l'orientation accommodante dans sa déclaration de politique monétaire, lors d'une décision qui a été la plus divisée depuis 1992.

Le président sortant Jerome Powell a confirmé qu'il resterait gouverneur pour l'instant afin de défendre l'indépendance de l'institution, alors que son successeur Kevin Warsh, choisi par le président américain Donald Trump , partisan des taux bas, est en passe d'être confirmé.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent recule après avoir atteint son plus haut niveau depuis quatre ans

* La BCE devrait maintenir ses taux mais adopter un ton ferme

* La Fed, dans une posture restrictive, fait grimper le dollar et les rendements obligataires mondiaux

* Publication des résultats d'Apple prévue jeudi à Wall Street

(Mises à jour tout au long de la journée après le revirement des marchés, la BoE maintient ses taux)