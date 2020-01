Bruno Le Maire veut mettre la transition écologique au cœur de toutes les décisions de Bercy

La transition écologique va devoir irriguer toutes les décisions du ministère de l'Économie et des Finances. À l'occasion de la présentation de ses vœux aux acteurs économiques, Bruno Le Maire a détaillé sa stratégie pour associer à la fois le développement économique et industriel, et la nécessaire réduction de l'empreinte carbone française et européenne.

Pour Bruno Le Maire, "la croissance sera verte ou ne sera pas". Et pour cela, le ministre de l'Économie déclare vouloir faire en sorte que la transition écologique infuse dans toutes les décisions de politique publique. "Il y a une rupture indispensable, qui est la rupture environnementale de nos politiques publiques", a-t-il martelé lors de la présentation de ses vœux aux acteurs de l'économie.

Ce développement d'un capitalisme plus durable devra marcher sur une ligne très fine voulant assurer à la fois la croissance économique, garante du niveau de vie des Européens, mais aussi la nécessaire réduction des émissions de CO2. Bruno Le Maire semble prôner un nouveau modèle de développement économique dans lequel la course à la croissance ne serait plus une fin en soi. "Cela appartient à une époque révolue, celle de la consommation excessive, du gaspillage, de l'exploitation sans limite des ressources de la planète. Le temps de la croissance durable commence", déclare-t-il.

Au niveau européen, Bercy compte sur le Green deal présenté par Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne, pour garantir la croissance verte. Au niveau français, cette nouvelle ambition de Bercy se traduit par un engagement. "Je veux que, pour nos deux dernières années du quinquennat, le ministère des Finances fasse de la transition écologique la clé de voûte de ses décisions de politique publique", a insisté Bruno Le Maire.

Un pacte productif plus durable

Cet engagement devrait se traduire notamment dans le futur pacte productif qui doit se décider dans les prochains mois et dont la mission consiste à définir des secteurs économiques et industriels dans lesquels la France doit se distinguer.

L'objectif ultime de ce pacte productif consiste à arriver au plein emploi d'ici 2025. Mais il doit aussi répondre à "la nécessité de conjuguer production et décarbonation de notre économie", les deux n'étant pas incompatibles pour le ministre. "Il ne s'agit pas de détruire des emplois pour sauver le climat, mais de sauver le climat en créant de nouveaux emplois", assure-t-il, en citant l'exemple de la filière automobile, inquiète des nouvelles normes d'émissions du secteur.

Pour assurer le développement de ces filières économiques décarbonées, le ministre compte sur la mobilisation des acteurs de la finance. "Nous avons fait beaucoup avec la loi Pacte, je compte sur vous pour vous saisir de ces instruments pour mieux financer l'investissement dans l'économie durable", souligne-t-il, en citant le développement de l'épargne salariale, de l'épargne retraite ou encore l'orientation d'une partie de l'assurance-vie vers la finance verte.

Arnaud Dumas, @ADumas5