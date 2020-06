Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bruno Le Maire signera dans la journée la garantie du prêt en faveur de Renault Reuters • 02/06/2020 à 14:39









PARIS, 2 juin (Reuters) - Bruno Le Maire signera dans la journée la garantie du prêt de cinq milliards d'euros qui doit être accordé à Renault, annonce mardi son ministère, à l'issue d'une réunion avec les représentants syndicaux de Maubeuge construction automobile et la direction du groupe. Le ministre de l'Economie et des Finances a par ailleurs demandé "que s'ouvre immédiatement un dialogue social et technique, pour mettre au point un projet industriel d'avenir pour Maubeuge". "Ce projet devra garantir à long terme, au-delà de 2023, l'emploi et le niveau d'activité industrielle sur le site de Maubeuge et son territoire. Aucune décision ne sera prise sur des transferts d'activité tant qu'un tel projet d'avenir n'aura pas l'accord des parties", souligne Bercy. (Leigh Thomas, édité par Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.07%