Bruno Le Maire pas favorable à ce que le Livret A finance l'industrie de la Défense

Le ministre de l'Économie estime que le Livret A doit continuer à financer le logement social.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, le 24 octobre 2023, à Quimper. ( AFP / FRED TANNEAU )

Le livret A va-t-il financer l'industrie de la Défense ? Dans le projet de loi de finances pour 2024 adopté en première lecture début novembre, les députés Christophe Plassard (Horizons), rapporteur du Budget de la Défense nationale, Thomas Gassiloud (Renaissance), président de la Commission de défense nationale et des forces armées, et Jean-Louis Thiériot (Les Républicains), vice-président de cette même commission, ont arraché un amendement permettant que l'épargne des Livrets A et des Livrets de développement durable (LDD) finance des entreprises de l'industrie de défense française, notamment petites et moyennes . Une idée qui surprend, notamment à gauche, et qui ne convainc par Bercy.

"Ce n'est pas mon choix" , a assuré jeudi 23 novembre le ministre de l'Économie Bruno Le Maire sur franceinfo. "Je pense qu'on peut trouver d'autres façons l'effort de défense", a-t-il estimé, tout en reconnaissant que cet effort était "indispensable", surtout face à la menace de la guerre en Ukraine.

Mais, "prenons d'autres instruments, réfléchissons à un produit d'épargne dédié à la défense nationale. Le Livret A, pour moi, c’est le logement social. Ça doit rester le logement social" , a-t-il martelé. "Chacun voit à quel point il est important d'avoir le financement du logement social", a-t-il insisté.

L'idée de financer la Défense grâce au Livret A est portée par Christophe Plassard, qui a publié l'an dernier un rapport proposant aux Français de participer à l'effort de guerre en "mobilisant l'épargne des Français au bénéfice de l'industrie de défense". "Les encours du livret A et du livret de développement durable et solidaire ont atteint quelque 510 milliards d’euros à la fin de l’année 2022. Il est de la responsabilité de l’État de faire converger l’épargne privée disponible avec ses priorités stratégiques", plaidait le député dans son rapport.

Une première tentative avait déjà eu lieu cet été lors de l'examen de la loi de programmation militaire sur proposition des sénateurs. Mais l'amendement avait finalement été retoqué par le Conseil constitutionnel , qui l'avait qualifié de "cavalier législatif", jugeant qu'il n'avait pas sa place dans la loi de programmation militaire.