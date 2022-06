Bruno Colmant quitte Degroof Petercam pour Roland Berger

(NEWSManagers.com) - L'iconique directeur général de la banque privée de Degroof Petercam, Bruno Colmant, va finalement rejoindre le cabinet de conseil Roland Berger outre-Quiévrain comme partner. Il avait déjà évolué chez le consultant comme responsable mondial des services financiers entre 2011 et 2015. L'économiste a annoncé sa démission au début du mois de mai, et a d'ores et déjà été remplacé par Sabine Caudron, qui dirigeait jusqu'ici la banque privée dans les Flandres.

Au cours de sa carrière, Bruno Colmant aura notamment été directeur de cabinet du ministre des finances et vice-premier ministre belge Didier Reynders, président de la Bourse de Bruxelles, directeur général adjoint d'Ageas, et directeur général de Degroof Petercam, avant de prendre la direction de la banque privée de cette dernière.