Brunello Cucinelli surperforme, RBC confiant dans la résistance des ventes

Brunello Cucinelli surperforme ce lundi à la Bourse de Milan, le titre bénéficiant d'un relèvement de recommandation de RBC qui loue la résilience de l'activité du groupe italien face à une conjoncture défavorable pour le secteur du luxe dans son ensemble.

Après plus de deux heures et demie d'échanges, l'action du spécialiste du cachemire gagne 0,7% alors que le marché boursier italien grignote autour de 0,1%. Au même moment, l'indice sectoriel STOXX Europe Luxury 10 perd 0,4%.

Dans une note publiée dans la matinée, RBC indique avoir relevé son opinion sur le titre de la maison basée en Ombrie à "surperformance" contre "performance en ligne avec le secteur" avec un objectif de cours laissé inchangé à 100 euros soit un potentiel de hausse de plus de 24% par rapport au cours actuel.

La banque canadienne souligne que Brunello Cucinelli est positionné sur le segment du "luxe absolu", avec des clients presque entièrement constitués d'individus très fortunés, beaucoup moins touchés par la baisse de leur pouvoir d'achat que le reste de la population ce qui rend de son point de vue la marque particulièrement résiliente et attrayante dans le contexte économique actuel.

Une valorisation jugée intéressante

Certes, la demande mondiale faiblit, mais ce sont surtout les marques de luxe plus "accessibles" ou "aspirantes" tournées vers la classe moyenne supérieure qui sont davantage appelées à en souffrir, souligne-t-elle, tandis que Cucinelli, grâce à ses prix élevés, devrait réussir à échapper en grande partie au problème.

Ses analystes prévoient ainsi que les ventes du groupe progressent en moyenne de 10% par an jusqu'en 2030, soit la meilleure performance attendue dans tout le secteur du luxe, un chiffre supérieur d'environ 5 points de pourcentage à la moyenne de ses concurrents qu'ils jugent davantage susceptible de s'accroître que de se réduire selon leurs prévisions.

Enfin, le multiple de valorisation de l'action s'est récemment affaibli pour s'établir à environ 30 fois ses profits estimés pour 2027, ce qui offre selon eux un point d'entrée attrayant au vu de la stabilité et de la prévisibilité des futurs bénéfices de l'entreprise.

En Bourse, Brunello Cucinelli, en baisse de 18% depuis le début de l'année, affiche néanmoins une performance supérieure à celle de l'indice STOXX du secteur, qui a perdu 25% en 2026.