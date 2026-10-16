Brunello Cucinelli surclasse les attentes au 3e trimestre et relève ses objectifs 2026

A la Bourse de Milan, Brunello Cucinelli ( 5,52% à 88,32 euros) occupe la première place du FTSE MIB ce vendredi. Les investisseurs saluent le relèvement des prévisions sur l'exercice 2026 du géant du luxe italien, à la suite de la publication hier de solides résultats sur les neuf premiers mois de l'année. Le groupe table désormais sur une croissance des ventes de 12% à taux de change constants (avec un effet de change négatif d'environ 2,5 points de pourcentage) contre une fourchette annoncée en juillet entre 10 et 11% et une estimation initiale de 10% en début d'année.

Le PDG éponyme a même annoncé que son groupe vise "une croissance tout aussi saine d'environ 10% pour l'année 2027."

Un 3e trimestre supérieur aux attentes et des parts de marché gagnées

Sur les 9 premiers mois de 2026, le groupe a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 13,3% à taux de change constants pour atteindre 1,123 milliard d'euros. Sur le seul 3e trimestre, les revenus ressortent à 374,2 MEUR, soit une progression de 13,5% à taux de change constants et un léger dépassement des prévisions initiales. "La croissance est restée bien équilibrée sur l'ensemble des zones géographiques et des catégories de produits, avec une répartition parfaite entre l'offre Homme et l'offre Femme", explique l'entreprise de luxe.

Jefferies confirme que ces revenus sont supérieurs aux attentes des analystes sell-side : 371 MEUR. Selon le bureau d'études, "Brunello Cucinelli est un gagneur de parts de marché incontestable au cours d'un trimestre où il s'attendait à ce que la plupart des acteurs confirment les difficultés liées à un consommateur chinois de plus en plus sous pression (et à un ralentissement du segment américain).

Dynamique solide dans le retail et le wholesale

Du côté des canaux de distribution, sur neuf mois, la progression du chiffre d'affaires est remarquable pour le réseau de vente au détail (retail) : 19% à taux de change constants, en rythme annuel, à 741 MEUR (soit 66% du chiffre d'affaires total). L'activité y a grimpé de 17% au 3e trimestre, enregistrant une croissance à deux chiffres dans toutes les régions du monde. A périmètre constant, les ventes du 3e trimestre sont restées alignées sur les performances observées au 1er semestre.

Dans le secteur de la vente au détail (retail), le fabricant de vêtements en cachemire prévoit pour cette fin d'année le maintien d'une hausse saine des ventes à périmètre constant. La contribution des points de vente physiques devrait quant à elle se modérer progressivement. Cette dynamique s'explique par le calendrier des ouvertures, agrandissements et déménagements réalisés en 2026 et, surtout, au second semestre 2025, qui avaient fortement soutenu la croissance sur la première partie de l'année 2026.

De leur côté, les revenus issus du canal de la vente en gros (wholesale) ont progressé de 4% à taux de change constants sur cette période à 382,6 MEUR d'euros. Ils représentent 34% du chiffre d'affaires total. Brunello Cucinelli bénéficie de la solidité attendue sur ce réseau en cette fin d'année. "Les livraisons des collections automne-hiver 2026 ont été très ponctuelles et ont permis à nos clients multimarques de réaliser un très bon démarrage des ventes, avec des chiffres de vente finale très intéressants dès les premières semaines de la saison", souligne la marque.

Performances régionales : dynamisme marqué en Amériques et en Asie

Sur le plan géographique, la croissance est bien répartie, avec une contribution positive de l'ensemble des marchés. Dans ce contexte, l'apport de la zone Amériques et de la Chine reste particulièrement remarquable. Au 3e trimestre, toutes deux ont maintenu des taux de croissance très soutenus, pratiquement alignés sur ceux du trimestre précédent, et ce malgré des bases de comparaison progressivement plus exigeantes.

Dans la zone Amériques, sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'élève à 418,3 MEUR, en hausse de 20% à taux de change constants sur un an. Il représente 37,2% des revenus totaux de Brunello Cucinelli. "Cette région poursuit une trajectoire de croissance particulièrement forte, le 3e trimestre venant confirmer le rythme très positif de la première partie de l'année. La demande reste solide et largement répartie sur l'ensemble de la région, avec de très bons résultats enregistrés aussi bien dans les grandes métropoles et les stations de villégiature les plus prisées que dans les nouveaux centres d'intérêt, où nous constatons un élargissement progressif de notre clientèle", souligne la griffe italienne.

Dans la zone Asie, sur 9 mois, le chiffre d'affaires a augmenté de 14% à taux de change constants sur un an à 311,4 millions d'euros. Ces revenus représentent 27,7% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. "En Asie, la croissance à deux chiffres s'est confirmée à chaque trimestre de l'année, le 3e trimestre maintenant un rythme aligné sur le 2e. La Chine demeure l'un des principaux moteurs de croissance de la région, portée par une vive hausse des ventes et une part croissante du réseau de vente au détail dans l'ensemble des revenus du groupe", observe Brunello Cucinelli.

La marque de luxe italienne estime que "cette tendance s'appuie sur une demande de plus en plus orientée vers le prêt-à-porter, avec une recherche de vêtements uniques, exclusifs, au style discret et raffiné. Dans ce contexte, la société continue d'être perçue en Chine comme une griffe jeune fortement associée au plus haut sommet du luxe."

De plus, le Japon et la Corée du Sud continuent d'afficher de très bons résultats, tirés en priorité par la clientèle locale. Au Moyen-Orient, le 3e trimestre enregistre une performance solide, durant une période marquée par la baisse saisonnière naturelle des mois de juillet et août et une présence moindre des touristes internationaux.

En Europe, les ventes atteignent les 393,9 MEUR, soit une hausse de 7% à taux de change constants en glissement annuel, représentant 35,1% du chiffre d'affaires total. "Dans cette région, nous continuons d'afficher une croissance équilibrée, portée par une très bonne performance du réseau de vente au détail qui a maintenu une hausse à deux chiffres au 3e trimestre, dans la continuité de la tendance du début d'année. "La dynamique du trimestre repose avant tout sur la clientèle locale, soutenue par le retour des touristes internationaux, notamment sur le segment du très haut de gamme", observe la maison de luxe.

Commentant cette performance robuste, Jefferies estime que "le positionnement très haut de gamme de Brunello Cucinelli apporte une vraie sérénité dans un contexte sectoriel sous tension. Concernant la valorisation globale, la hausse du cours de bourse reposera principalement sur la progression des bénéfices."