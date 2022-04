Brummer & Partners compte lancer une stratégie long/short sur le secteur santé

(NEWSManagers.com) - La société de gestion alternative suédoise Brummer & Partners a recruté Hans Mähler pour gérer une stratégie long/short et market neutral sur le secteur de la santé en Europe et aux Etats-Unis. La stratégie, qui verra le jour au dernier trimestre 2022, sera initialement réservée aux investisseurs du fonds Brummer Multi-Strategy (BMS). Elle se verra allouer environ 200 millions de dollars pour commencer.

Hans Mähler vient de Philips où il était directeur en charge de la stratégie, des fusions et acquisitions et des partenariats. Avant cela, il était responsable du secteur de la santé au sein de Nordea et Handelsbanken.

Pour renforcer l’équipe, Brummer & Partners a aussi recruté Carl Mellerby en tant qu’analyste. Ce dernier était dernièrement analyste actions chez SEB. Il a aussi travaillé chez Nordea.