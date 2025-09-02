Bruker chute après avoir lancé une émission d'actions convertibles d'un montant de 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux Bruker Corp BRKR.O ont baissé de 9,1 % à 30,20 $ après le marché, suite à l'annonce d'une augmentation de capital planifiée **La société basée dans le Massachusetts a lancé une offre d'actions privilégiées convertibles obligatoires à 3 ans d'un montant de 600 millions de dollars sur le site ()

** L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net pour renforcer son bilan en remboursant entièrement le prêt à terme dû en décembre 2026 et d'autres dettes en cours

** JP Morgan et BofA sont les co-responsables de l'offre

** Les actions BRKR ont clôturé mardi en baisse de 2,2 % à 33,23 $, ce qui porte la perte depuis le début de l'année à 43 %

** La société a une capitalisation boursière d'environ 5 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Sur 15 analystes couvrant BRKR, les recommandations sont réparties comme suit: 7 "achat fort" ou "achat", 7 "maintien" et 1 "vente"; la prévision médiane est de 43 $ - LSEG