Bruce Broussard nommé CEO par intérim de HP
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 15:58

HP annonce que Bruce Broussard, membre du conseil d'administration depuis 2021, a été nommé CEO par intérim, avec effet immédiat, succédant à Enrique Lores, qui a quitté ses fonctions "pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle".

Le conseil a formé un comité de recherche pour identifier le prochain CEO du groupe de matériel informatique et a engagé un cabinet mondial de premier plan dans la recherche de cadres pour l'accompagner dans ce processus.

En attendant, son CEO par intérim fera progresser les priorités stratégiques de HP en mettant à profit "son expertise éprouvée en gestion opérationnelle, financière et commerciale ainsi que sa connaissance approfondie de l'activité de HP".

Bruce Broussard cumule plus de 30 ans d'expérience en leadership dans des sociétés cotées. Il a récemment occupé le poste de CEO de Humana, entreprise de premier plan dans le secteur de la santé, pendant plus d'une décennie.

A cette occasion, HP confirme ses perspectives pour son 1er trimestre comptable et son exercice 2026, telles qu'annoncées le 25 novembre dernier, dont un BPA non-GAAP dans la fourchette de 0,73 à 0,81 dollar pour le 1er trimestre.

