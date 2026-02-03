Bruce Broussard nommé CEO par intérim de HP
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 15:58
Le conseil a formé un comité de recherche pour identifier le prochain CEO du groupe de matériel informatique et a engagé un cabinet mondial de premier plan dans la recherche de cadres pour l'accompagner dans ce processus.
En attendant, son CEO par intérim fera progresser les priorités stratégiques de HP en mettant à profit "son expertise éprouvée en gestion opérationnelle, financière et commerciale ainsi que sa connaissance approfondie de l'activité de HP".
Bruce Broussard cumule plus de 30 ans d'expérience en leadership dans des sociétés cotées. Il a récemment occupé le poste de CEO de Humana, entreprise de premier plan dans le secteur de la santé, pendant plus d'une décennie.
A cette occasion, HP confirme ses perspectives pour son 1er trimestre comptable et son exercice 2026, telles qu'annoncées le 25 novembre dernier, dont un BPA non-GAAP dans la fourchette de 0,73 à 0,81 dollar pour le 1er trimestre.
Valeurs associées
|18,690 USD
|NYSE
|-5,61%
A lire aussi
-
Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite
-
(AOF) - Publicis (-9%) émarge à la dernière place de l'indice CAC 40 en dépit d'une performance annuelle solide. Ce sont ses perspectives qui sont froidement accueillies par les investisseurs, le géant de la publicité anticipant pour cette année une croissance ... Lire la suite
-
Donald Trump a fait du slogan « Drill, baby, drill ! » l'étendard de son retour à la Maison-Blanche. L'objectif affiché est de dynamiser la production pétrolière, tout en ramenant le prix de l'essence sous les « deux dollars le gallon » pour soulager un électorat ... Lire la suite
-
L'opérateur de réseaux électriques TenneT va céder à l'État allemand 25,1% de sa filiale dans le pays pour 3,3 milliards d'euros, a annoncé mardi le groupe public néerlandais, un investissement stratégique de Berlin dans l'infrastructure énergétique. Pressenti ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer