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Brownfields, Bouygues Immobilier et DMD Invest acquièrent auprès d’ENGIE un portefeuille de 236 actifs immobiliers en France
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 17:31
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Bouygues SA BOUY.PA :

* BROWNFIELDS, BOUYGUES IMMOBILIER ET DMD INVEST ACQUIÈRENT AUPRÈS D’ENGIE UN PORTEFEUILLE DE 236 ACTIFS IMMOBILIERS EN FRANCE

Texte original https://tinyurl.com/2x6fayu5

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(Rédaction de Gdansk)

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