Brown-Forman progresse grâce à l'offre de rachat de Sazerac pour 15 milliards de dollars

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16 avril - ** Les actions du fabricant de Jack Daniel's, Brown-Forman BFb.N , en hausse de 2,6 % à 30,33 $ avant le marché

** Le groupe américain de spiritueux Sazerac a proposé d'acheter Brown-Forman pour environ 15 milliards de dollars

** Sazerac a offert 32 dollars par action, ce qui représente une prime de 8,2% par rapport à la dernière clôture de l'action BFb à 29,57 dollars

** BFb a une capitalisation boursière de 13,65 milliards de dollars à la clôture de mercredi, selon les données compilées par le LSEG

** La directrice générale de Pernod PERP.PA , Hélène de Tissot, a déclaré que les négociations en vue d'une fusion avec son rival BFb se poursuivaient

** Les actions de BFb ont bondi de 12,89% la semaine dernière lorsque l'annonce d'un accord potentiel avec Sazerac est apparue pour la première fois

** A la dernière clôture, l'action BFb a progressé de 13,5 % depuis le début de l'année, après cinq pertes annuelles consécutives