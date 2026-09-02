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Brown-Forman, le fabricant du Jack Daniel's, n'atteint pas ses objectifs de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 14:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brown-Forman BFb.N , le fabricant du Jack Daniel's, a annoncé mercredi des résultats inférieurs aux prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, invoquant un ralentissement de la demande: les consommateurs, touchés par l'inflation, se détournent des spiritueux haut de gamme, tandis que les jeunes générations modèrent de plus en plus leur consommation d'alcool .

La société a enregistré une baisse de 1% de son chiffre d’affaires trimestriel, à 911 millions de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 914,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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