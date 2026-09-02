Brown-Forman, le fabricant du Jack Daniel's, n'atteint pas ses objectifs de chiffre d'affaires en raison de la faiblesse des dépenses de consommation

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Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's BFb.N , n'a pas atteint ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre et a maintenu ses objectifs annuels, rejoignant ainsi d'autres fabricants de spiritueux qui mettent en garde contre un contexte de consommation morose aux États-Unis et en Europe.

Les consommateurs américains se sont montrés plus exigeants dans leurs habitudes de consommation, les inquiétudes liées à une inflation toujours élevée et aux difficultés d'emploi pèsent sur le budget des ménages.

Pour les fabricants d’alcool, ce ralentissement s’est traduit par une baisse de la fréquence de consommation, les consommateurs se souciant davantage de leur santé et de leur apport calorique, ainsi que par une diminution des achats occasionnels, notamment les sorties dans les bars et les achats impulsifs en magasin. L’utilisation croissante des médicaments amaigrissants à base de GLP-1 a encore renforcé ces comportements.

"Nous prévoyons que l’environnement opérationnel pour l’exercice 2027 restera difficile, car les pressions macroéconomiques et l’instabilité géopolitique continuent d’avoir un impact négatif sur le comportement des consommateurs et la consommation d’alcool, en particulier sur les marchés développés", a déclaré Brown-Forman dans un communiqué.

L’évolution des habitudes de consommation a rendu la situation plus difficile pour les fabricants traditionnels de spiritueux, qui s’appuient de plus en plus sur des produits aromatisés, des cocktails prêts à boire et d’autres innovations pour attirer les consommateurs. Si ces offres séduisent les consommateurs en quête de praticité et de rapport qualité-prix, elles n’ont pas encore réussi à compenser pleinement la baisse de la demande dans l’ensemble du secteur des spiritueux.

La dynamique générée par la nouvelle gamme de produits, le portefeuille de boissons prêtes à boire et le Jack Daniel's Tennessee Blackberry a contribué à compenser les pressions exercées sur d'autres segments de l'activité, a déclaré le directeur général Lawson Whiting.

Brown-Forman a enregistré une baisse de 1% de son chiffre d’affaires trimestriel, à 911 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 914,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son cours est resté pratiquement inchangé lors d’une séance pré-ouverture agitée.

Le chiffre d’affaires net de la gamme de boissons prêtes à boire a progressé de 20%, tandis que les ventes de whisky sont restées stables.

La société a réalisé un bénéfice de 38 cents par action, dépassant de justesse l’estimation de 37 cents.

Elle a maintenu ses prévisions de croissance organique annuelle du chiffre d’affaires net à un niveau stable.