Brown-Forman, fabricant de Jack Daniel's, privilégie l'offre de Pernod Ricard au détriment de Sazerac, selon une source

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(Le contexte des deux appels d'offres est précisé tout au long de la procédure) par Echo Wang et Abigail Summerville

La famille qui contrôle le fabricant de Jack Daniel's Brown-Forman BFb.N privilégie une vente potentielle au distillateur français Pernod Ricard PERP.PA par rapport à une proposition rivale du groupe américain de spiritueux Sazerac, a déclaré lundi à Reuters une personne au fait du dossier.

La famille considère Pernod comme l'acquéreur le plus prestigieux, avec un portefeuille de marques plus fortes et plus reconnaissables, selon la personne, qui a demandé à ne pas être identifiée pour discuter de délibérations privées.

Sazerac, qui détient des marques telles que la tequila Corazon et la vodka Svedka, est apparu comme un nouveau candidat à l'acquisition de Brown-Forman au début du mois , après que Pernod a déclaré en mars qu'il était en pourparlers au sujet d'une éventuelle fusion, qui donnerait naissance au deuxième fabricant mondial de spiritueux en termes de chiffre d'affaires, derrière Diageo, dont le siège est à Londres.

Les conditions proposées, qui combinent des liquidités et des actions, permettraient également à la famille de conserver une participation significative et un certain degré d'influence dans la société issue de la fusion, a déclaré la source lundi.

L'offre de Pernod envisagée serait composée de 80 % d'actions et de 20 % de liquidités, bien qu'elle soit susceptible d'être modifiée, a déclaré une autre source à Reuters lundi.

Sazerac, contrôlée par la famille Goldring, a proposé à Brown-Forman environ 15 milliards de dollars, soit 32 dollars par action, a déclaré la semaine dernière une source au fait du dossier.

Contrairement à l'offre de rachat plus traditionnelle de Sazerac, les analystes ont indiqué que l'accord avec Pernod pourrait impliquer un échange d'actions, ce qui permettrait à la famille Brown de conserver un certain contrôle sur l'emblématique fabricant de bourbon qu'elle dirige depuis 1870.

Les actions de Brown-Forman, dont la capitalisation boursière s'élève à 13,47 milliards de dollars, étaient en baisse d'environ 1 % à 28,94 dollars lundi, tandis que les actions de Pernod, évaluées à environ 17 milliards d'euros (20,01 milliards de dollars), étaient stables.

Pernod, Brown-Forman et Sazerac se sont tous refusés à tout commentaire. Bloomberg News a d'abord rapporté que Brown-Forman était favorable à l'accord avec Pernod plus tôt dans la journée.

(1 dollar = 0,8494 euro)