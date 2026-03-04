Brown-Forman en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions du fabricant de whisky Brown-Forman Corp BFb.N augmentent de 7,49% à 30,23 dollars avant bourse après les résultats du 3ème trimestre

** La société affiche un bénéfice net par action de 58 cents, supérieur aux estimations des analystes de 48 cents - données compilées par LSEG

** Les ventes nettes du troisième trimestre ont augmenté de 2 % pour atteindre 1,05 milliard de dollars, au-dessus des estimations des analystes de 998,53 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société s'attend à ce que les ventes nettes organiques de l'exercice 2026 diminuent dans une fourchette basse à un chiffre

** Quatre analystes sur 19 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", huit comme un "maintien" et sept comme une "vente" ou une "forte vente"; leur estimation médiane est de 30 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé de 7,9 % cette année