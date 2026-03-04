 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brown-Forman en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions du fabricant de whisky Brown-Forman Corp BFb.N augmentent de 7,49% à 30,23 dollars avant bourse après les résultats du 3ème trimestre

** La société affiche un bénéfice net par action de 58 cents, supérieur aux estimations des analystes de 48 cents - données compilées par LSEG

** Les ventes nettes du troisième trimestre ont augmenté de 2 % pour atteindre 1,05 milliard de dollars, au-dessus des estimations des analystes de 998,53 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société s'attend à ce que les ventes nettes organiques de l'exercice 2026 diminuent dans une fourchette basse à un chiffre

** Quatre analystes sur 19 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", huit comme un "maintien" et sept comme une "vente" ou une "forte vente"; leur estimation médiane est de 30 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé de 7,9 % cette année

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank