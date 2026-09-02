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Brown-Forman en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 14:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** L'action de Brown-Forman BFb.N , le fabricant du Jack Daniel's, progresse de 2,1 % à 26,90 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un bénéfice de 38 cents au premier trimestre, dépassant les estimations de 37 cents, selon les données compilées par LSEG

** La société réaffirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année et table sur un chiffre d'affaires net organique globalement stable pour 2027

** La dynamique générée par la nouvelle gamme de produits, le portefeuille de boissons prêtes à boire et le Jack Daniel's Tennessee Blackberry a contribué à compenser les pressions exercées sur d'autres segments de l'activité, a déclaré le directeur général Lawson Whiting

** Le chiffre d'affaires trimestriel de BFb recule de 1 % à 911 millions de dollars, manquant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 914,9 millions de dollars

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