Brown-Forman en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 septembre - ** L'action de Brown-Forman BFb.N , le fabricant du Jack Daniel's, progresse de 2,1 % à 26,90 dollars en pré-ouverture
** La société affiche un bénéfice de 38 cents au premier trimestre, dépassant les estimations de 37 cents, selon les données compilées par LSEG
** La société réaffirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année et table sur un chiffre d'affaires net organique globalement stable pour 2027
** La dynamique générée par la nouvelle gamme de produits, le portefeuille de boissons prêtes à boire et le Jack Daniel's Tennessee Blackberry a contribué à compenser les pressions exercées sur d'autres segments de l'activité, a déclaré le directeur général Lawson Whiting
** Le chiffre d'affaires trimestriel de BFb recule de 1 % à 911 millions de dollars, manquant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 914,9 millions de dollars
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer