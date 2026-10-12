Brown & Brown en hausse après que TD Cowen a lancé sa couverture avec une recommandation « acheter »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 octobre - ** L'action du courtier en assurance Brown & Brown BRO.N progresse de 1,45 % à 63,79 dollars
** TD Cowen lance la couverture de la société avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 82 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 30 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** Selon la société, la pression exercée par la baisse des tarifs d’assurance habitation masque la solidité de l’activité de courtage
** La croissance organique devrait s'améliorer, soutenue par les synergies issues de l'acquisition d'Accession
** Sur 24 courtiers, 7 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 16 « conserver » et 1 « vendre »; le cours cible médian s’établit à 74,50 $ – données compilées par LSEG
** Depuis la dernière clôture, le titre a reculé de 21,10 % depuis le début de l'année
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