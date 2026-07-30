Brookfield lance une nouvelle plateforme dédiée aux énergies renouvelables, dotée de 600 millions de dollars, afin d'accélérer le développement des énergies propres en Inde

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La société d'investissement internationale Brookfield BN.TO a annoncé jeudi avoir lancé en Inde une nouvelle plateforme dédiée aux énergies renouvelables, baptisée Lumara, qui investira environ 600 millions de dollars pour accélérer la mise en œuvre de projets solaires, éoliens et de stockage par batterie, en s'appuyant sur un portefeuille initial de plus de 6 GW de capacité.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Brookfield a indiqué que la plateforme s'attachera à accélérer le développement et la construction de projets d'énergies renouvelables en Inde en s'attaquant aux principaux goulets d'étranglement du marché.

* La plateforme vise à remédier aux retards dans les négociations des contrats d’achat d’électricité, à la lenteur des procédures de raccordement au réseau et à la longueur des délais d’acquisition foncière.

* "L’entreprise est bien placée pour répondre aux objectifs de décarbonisation des clients commerciaux et industriels, notamment des multinationales et des hyperscalers, ainsi que du gouvernement", a déclaré Nawal Saini, associée gérante et responsable du secteur de l’énergie pour l’Asie du Sud et le Moyen-Orient chez Brookfield.

* Cet investissement sera réalisé par le biais du Catalytic Transition Fund de Brookfield et viendra compléter le portefeuille énergétique de Brookfield, qui comprend environ 45 GW d’actifs éoliens et solaires en exploitation et en projet à travers le pays.

* Brookfield compte plus de 32 milliards de dollars d’investissements dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de l’immobilier et du capital-investissement en Inde.