Brookfield est en pourparlers pour racheter Yes ! Communities à GIC de Singapour dans le cadre d'une transaction de 10 milliards de dollars, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brookfield Asset Management BAM.TO est en pourparlers pour acheter Yes! Communities, un propriétaire américain de maisons préfabriquées, au fonds souverain GIC de Singapour pour plus de 10 milliards de dollars, a déclaré le Financial Times dimanche, citant des sources anonymes.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.