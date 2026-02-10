 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brookfield en pourparlers pour racheter Fidere à Blackstone pour 1,2 milliard de dollars, selon Expansion
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 10:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du "no comment" de Blackstone au paragraphe 2)

Brookfield Asset Management

BAM.N est en pourparlers exclusifs avec Blackstone BX.N pour acheter sa société immobilière résidentielle Fidere YFID.MC en Espagne, a rapporté mardi le journal espagnol Expansion, citant des sources de marché non identifiées.

Brookfield et Blackstone ont tous deux refusé de commenter ce rapport.

La transaction potentielle pourrait devenir l'une des plus importantes dans le secteur immobilier espagnol cette année, avec une valeur estimée à environ 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars), selon Expansion.

Le portefeuille de Fidere comprend quelque 5 300 propriétés réparties dans 47 immeubles résidentiels de la capitale espagnole, Madrid, ainsi qu'un grand immeuble dans la ville de Guadalajara. L'ensemble du portefeuille est évalué à environ 1,2 milliard d'euros à la fin de l'année 2024, selon Expansion.

(1 $ = 0,8399 euros)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKSTONE
131,390 USD NYSE +1,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank