Brookfield en pourparlers pour racheter Fidere à Blackstone pour 1,2 milliard de dollars, selon Expansion

Brookfield Asset Management

BAM.N est en pourparlers exclusifs avec Blackstone BX.N pour acheter sa société immobilière résidentielle Fidere YFID.MC en Espagne, a rapporté mardi le journal espagnol Expansion, citant des sources de marché non identifiées.

Brookfield et Blackstone ont tous deux refusé de commenter ce rapport.

La transaction potentielle pourrait devenir l'une des plus importantes dans le secteur immobilier espagnol cette année, avec une valeur estimée à environ 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars), selon Expansion.

Le portefeuille de Fidere comprend quelque 5 300 propriétés réparties dans 47 immeubles résidentiels de la capitale espagnole, Madrid, ainsi qu'un grand immeuble dans la ville de Guadalajara. L'ensemble du portefeuille est évalué à environ 1,2 milliard d'euros à la fin de l'année 2024, selon Expansion.

(1 $ = 0,8399 euros)