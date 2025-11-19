Brookfield cherche 10 milliards de dollars pour un nouveau fonds d'infrastructure d'IA, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute d'autres détails du rapport tout au long)

Brookfield Asset Management BAM.N vise 10 milliards de dollars de capitaux propres pour son nouveau fonds d'infrastructure IA, lançant une nouvelle stratégie visant à investir dans l'infrastructure liée à l'intelligence artificielle, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

La société d'investissement canadienne a déjà levé 5 milliards de dollars auprès d'investisseurs tels que Nvidia

NVDA.O , Kuwait Investment Authority (KIA ) et le propre bilan de Brookfield, a ajouté le Journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Brookfield et KIA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Brookfield a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le capital, ainsi que des co-investissements et des dettes supplémentaires, pour construire et acquérir des infrastructures d'IA d'une valeur de 100 milliards de dollars, selon le rapport.

Brookfield, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans le monde, investira dans l'ensemble de l'écosystème de l'IA, couvrant les centres de données, les fournisseurs d'énergie et la fabrication de puces. La société prévoit de consacrer la majorité de son capital à des projets qui impliquent de construire à partir de zéro sur des terrains non aménagés, a ajouté le rapport.

"L'infrastructure de l'IA exige des terrains, de l'énergie et des superordinateurs spécialement conçus, et notre partenariat avec Brookfield réunit tous ces éléments dans un nuage d'IA prêt à être déployé", a déclaré le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters.

Brookfield est l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans la chaîne de valeur de l'IA, avec plus de 100 milliards d'euros (115,83 milliards de dollars) investis dans l'infrastructure numérique, l'énergie renouvelable et la fabrication de semi-conducteurs dans le monde entier.

L'appétit des investisseurs pour les entreprises d'IA reste fort malgré les avertissements croissants d'une bulle de l'IA, alimentée par des valorisations en hausse et des plans de dépenses agressifs.

(1 dollar = 0,8633 euro)